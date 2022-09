Karate Kid: dopo 12 anni arriverà un nuovo capitolo del franchise!

Dopo il successo di Cobra Kai, serie dell'universo di Karate Kid attualmente ancora in produzione, arriva una notizia per molti inaspettata: arriverà un nuovo film del franchise di Karate Kid, la cui uscita nelle sale è prevista per il 7 Giugno 2024.

Poche le informazioni che sono state rilasciate insieme all'annuncio e alla data: nessuna sinossi, nessun nome per il cast né ulteriori dettagli. A fare scalpore basta la notizia in sé. Il nuovo capitolo è stato infatti descritto come il "ritorno del franchise originale di Karate Kid" nelle sale, e sarà effettivamente il primo film della saga in arrivo al cinema dal reboot del 2010 con Jaden Smith e Jackie Chan.

Proprio quest'ultima puntata del franchise, tra l'altro, ha ricevuto un'accoglienza mista da critica e spettatori, ma il suo successo è indiscusso: ha infatti incassato ben 400 milioni di dollari al botteghino. Dopo 12 anni, però, la musica sembra essere cambiata: il successo di Cobra Kai ha infatti ridato vita alla saga, e porterà sicuramente a una maggiore attenzione in fase di scrittura e, perché no, magari ci si ispirerà proprio allo show targato Netflix.

Cosa ne pensate di questa notizia? Fatecelo sapere nei commenti! Intanto vi raccontiamo il primo Karate Kid nella nostra recensione del film.