Kanye West, spunta Vinetria: chi è la modella che ha fatto impazzire l'artista?

Kanye West ha cambiato nome, e adesso a quanto pare ha cambiato anche vita: dopo la separazione da Kim Kardashian, l'artista si è fatto vedere pubblicamente in compagnia di Vinetria, giovane modella 22enne.

Nei giorni scorsi, infatti, il rapper di DONDA e My Beautiful Dark Twisted Fantasy è stato paparazzato durante una partita di basket in Minnesota con la modella americana Vinetria, con cui - secondo le riviste - ha iniziato ad uscire "da un po' di tempo". Nè West né la modella hanno commentato la cosa, ma la notizia è stata una sorpresa per i fan, soprattutto perché palesatasi dopo la recente cena a lume di candela fra Kim Kardashian e Pete Davinson.

A complicare ulteriormente le cose, alcune recenti dichiarazioni dello stesso Kanye West, che aveva espresso la sua speranza di una riconciliazione con Kardashian solo una settimana fa. "Non siamo nemmeno divorziati ufficialmente, anzi vorrei tornare insieme", ha detto al podcast statunitense Drink Champs in un episodio pubblicato in questi giorni.

In calce all'articolo potete vedere la foto di Kanye West e Vinetria scattata alla partita di basket incriminata. Nel frattempo, se siete curiosi, vi lasciamo al trailer di Jeenyuhs, documentario su Kanye West in uscita prossimamente sulla popolare piattaforma di streaming on demand Netflix.