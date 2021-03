Kanye West è l'uomo di colore più ricco nella storia degli USA: vale oltre 6 miliardi!

Nelle scorse ore Bloomberg ha pubblicato un articolo sul patrimonio di Kanye West, stimando che il rapper, produttore, regista e magnate della moda vale ufficialmente $6,6 miliardi di dollari: l'enorme cifra rappresenta un record, che lo rende l'uomo di colore più ricco nella storia degli USA.

Più o meno nello stesso periodo dell'anno scorso, prima dell'infausta campagna presidenziale, West era stato certificato come nuovo miliardario grazie al suo marchio di abbigliamento e sneaker di successo, Yeezy, e del nuovo contratto pluriennale con Gap. Secondo Business of Fashion, il marchio Yeezy ha un valore compreso tra i $3,2 e $4,7 miliardi di dollari, e si prevede che la nuova linea esclusiva Yeezy Gap, che verrà lanciata entro la fine dell'estate, porterà nelle casse della società la bellezza di $970 milioni di dollari.

West è ad oggi l'unico proprietario della società Yeezy, e gran parte del suo patrimonio netto personale è attribuito ai sui recenti investimenti commerciali, incluso quello significativo nel marchio SKIMS dell'ormai ex moglie Kim Kardashian. Un bilancio non certificato delle finanze di West possiede anche $122 milioni di dollari in contanti e azioni, mentre solo il suo intero catalogo musicale vale $110,5 milioni di dollari.

Il marchio Yeezy ha beneficiato di un grande boom nonostante la recessione economica causata dalla pandemia. Le vendite di scarpe da ginnastica di West presso adidas hanno registrato un aumento del 31% rispetto allo scorso anno, con un fatturato annuo di $1,7 miliardi di dollari. Ed entro la fine del 2021, Yeezy dovrebbe raccogliere $150 milioni di dollari dalla sua partnership con Gap.