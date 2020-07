Kanye West: 'Una volta Presidente guiderò la Casa Bianca come Wakanda di Black Panther'

Forse non vi sarà sfuggito che nei giorni scorsi il rapper, regista, stilista e imprenditore Kanye West si è candidato alla presidenza USA con un tweet a sorpresa che gli è valso anche il sostegno di Elon Musk, e adesso parlando con Forbes ha reso noto il suo programma.

West, che non ha mai votato in vita sua, ha rivelato i propri piani di correre per il partito "Birthday Party" insieme a Michelle Tidball, predicatrice del Wyoming, e ha spiegato che in caso di vittoria abolirà la violenza della polizia e riallaccerà i rapporti con la Cina, ma soprattutto riorganizzerà la Casa Bianca in base al modello Wakanda, il celebre paese immaginario del Marvel Cinematic Universe visto in Black Panther e Avengers: Infinity War.

"A molti africani non è piaciuto il film, per come ha rappresenta la nostra cultura. Ma userò subito le strategia del Wakanda perché è la migliore spiegazione di come si sentirà il nostro gruppo di design alla Casa Bianca ... Questa è un'idea positiva: hai Kanye West, uno degli esseri umani più potenti sulla Terra - non dico il più potente perché ci sono molte persone con questo superpotere di livello alieno ed è solo collettivamente che possiamo migliorarci. Ma torniamo a Wakanda ... come nel Wakanda la nostra America sarà basata sulla quantità di innovazione, la quantità di innovazione nella medicina, come le grandi industrie farmaceutiche. Lavoreremo, innoveremo, insieme”.

A questo proposito, lo slogan della sua campagna sarà semplicemente "Yes!", parola che non a caso contiene le lettere che compongono il suo soprannome "Ye".

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Black Panther.