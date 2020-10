Kanye West, l'umile regalo di compleanno a Kim Kardashian: un ologramma di suo padre!

Allora è proprio vero che Kanye West è un superfan di Star Wars: dopo aver difeso a spada tratta i prequel di George Lucas contro i sequel realizzati dalla Disney, il rapper stilista e candidato alla Casa Bianca ha svelato il suo regalo di compleanno alla moglie Kim Kardashian.

Come potete vedere in calce all'articolo, Kim è apparsa su Twitter per condividerlo con i suoi fan: si tratta di un ologramma del suo defunto padre Robert Kardashian, che Kanye ha 'riportato in vita' per alcuni minuti per sua moglie, le sue sorelle e sua suocera. Un vero trucco Jedi per comunicare con i Fantasmi della Forza:

"Per il mio compleanno, Kanye mi ha fatto il regalo più premuroso che abbia mai ricevuto nella mia vita. Una sorpresa speciale dal cielo. Un ologramma di mio padre. È così realistico! Lo abbiamo guardato più e più volte, pieni di emozione. Non riesco nemmeno a descrivere cosa abbia significato per me e le mie sorelle, per mio fratello, per mia madre e per gli amici più cari, un momento incredibile da vivere insieme. Grazie mille Kanye per questo ricordo, che durerà tutta la vita."

Insomma, c'è chi porta la propria compagna a cena fuori per festeggiare il compleanno, e chi invece realizza in segreto degli ologrammi incredibilmente dettagliati. Ma del resto il cantante, che Rolling Stones ha eletto il più importante del secolo nella sua ultima classifica dei migliori 500 album più belli della storia della musica, non ha mai nascosto la sua passione per la saga di Star Wars: una volta progettò un rifugio per senzatetto basato sulle case di Tatooine.