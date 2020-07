Kanye West shock: insulti a Kim Kardashian e sua madre Kris, lei chiede il divorzio?

Secondo quanto riportato in via esclusiva da USMagazine pochi minuti fa, Kim Kardashian si sarebbe incontrata con degli avvocati divorzisti per avviare i procedimenti per separarsi dal marito Kanye West.

La vita privata del musicista, stilista e designer nelle ultime ore è stata a dir poco concitata: dopo aver annunciato la sua candidatura a presidente degli Stati Uniti per le prossime elezioni è infatti finito nell'occhio dei media. Più bravata promozionale in vista dell'uscita del suo nuovo album che vera e propria campagna elettorale, la cosa sembra essere sfuggita di mano a causa di un 'comizio' organizzato in South Carolina, durante il quale l'acclamato e pluripremiato artista ha rivelato, in lacrime, di aver cercato di far abortire la Kardashian anni fa, quando lei rimase incinta della loro prima figlia.

Da lì tutto è degenerato, con Kanye che nelle ultime due nottate americane (quelle del 20 luglio e del 21 luglio) ha iniziato una vera e propria tempesta di tweet sulla sua pagina ufficiale del social network, rivelando di aver tentato di divorziare da Kim in passato: inoltre ha anche accusato la moglie di aver provato a farlo rinchiudere per i suoi disturbi bipolari e di aver avuto una storia col rapper Meek Mill; attacchi anche nei confronti della suocera Kris Jenner, madre di Kim, che ha definito "suprematista bianca" e paragonato al dittatore nord-coreano ribattezzandola 'Kris Jong-un".

USMagazine ha riportato in esclusiva: "Kim ha incontrato degli avvocati per esplorare le possibilità di divorzio", ha detto una fonte alla rivista. Sebbene la coppia, sposatasi a Firenze nel 2014, abbia avuto i suoi alti e bassi in passato, fonti vicine alla Kardashian l'hanno descritta "profondamente turbata" dal comportamento del marito, che adesso vive da solo nel suo ranch in Wyoming dal quale, oltre a twittare, starebbe lavorando ad un nuovo album (a quanto pare accompagnato da un film) in uscita venerdì 24 luglio.

La causa di questo turbamento nella donna come facilmente intuibile è quella di "aver parlato della loro vita privata e di aver reso pubbliche cose che sono molto personali per Kim e per la sua famiglia". In questi giorni Kim Kardashian ha difeso pubblicamente Kanye West, per alcuni in preda ad una seconda crisi psichiatrica quattro anni dopo quella del 2016 (che lo costrinse ad annullare 21 concerti e al ricovero ospedaliero), ma dopo aver tentato di aiutarlo Kim e la sua famiglia credono che sia stato superato un limite. "A questo punto si sente impotente" ha dichiarato la fonte", preannunciando forse un epilogo sconvolgente per i fan della coppia.



Nel frattempo il rapper ha ricevuto in Wyoming il suo grande amico Dave Chapelle, popolare comico statunitense che gli ha fatto visita per supportarlo in queste ore a dir poco turbolente.