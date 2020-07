Kanye West, il rapper abbandona la corsa alla Casa Bianca?

Secondo quanto si legge in un report di Intelligencer, rubrica del New York Magazine, Kanye West avrebbe deciso di ritirare la propria candidatura a presidente degli Stati Uniti d'America. West avrebbe comunicato la propria decisione al suo staff, capitanato da Steve Kramer, uno dei massimi esperti di campagne elettorali.

Dopo un week-end di lavoro con l'obiettivo di raccogliere 100.000 firme per consentire a Kanye West di apparire sulle schede elettorali in Florida e Carolina del Sud in qualità di alternativa a Donald Trump e Joe Biden, pare che tutto sia ormai tramontato.

Steve Kramer avrebbe confessato al New York Magazine che Kanye West è fuori dalla corsa e che egli stesso era in attesa di sapere il da farsi, dopo aver costruito un team di 180 persone preposto esclusivamente alla candidatura del rapper.



A questo punto si attendono le dichiarazioni ufficiali di Kanye West sulla vicenda. Nei giorni scorsi la candidatura di Kanye West aveva fatto molto discutere ed erano arrivate anche diverse critiche. Jamie Foxx ha espresso la sua dura opinione sulla candidatura di West.

Kanye West ha dichiarato che una volta presidente guiderà il Paese come Wakanda in Black Panther, scatenando l'ilarità dei fan.

Nei giorni scorsi si parlò di un possibile finanziamento di Elon Musk per la campagna presidenziale di Kanye West.

Tuttavia l'idea ambiziosa di Kanye West pare essere già stata archiviata. Ci saranno conferme o smentite?