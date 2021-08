Kanye West pubblica DONDA: l'attesissimo nuovo album è finalmente in streaming

Dopo numerosi rinvii e perfino un cambio ufficiale di nome, Kanye West ha finalmente distribuito DONDA, il suo nuovo attesissimo album col quale ha stuzzicato i suoi fan per tutta l'estate.

Dopo cinque settimane, quattro sessioni ufficiali di ascolto pubblico e milioni di tweet di speculazione da parte dei media e degli appassionati, Kanye West ha finalmente pubblicato il suo album Donda, paradossalmente arrivato a sorpresa sui servizi di streaming. L'album è cambiato radicalmente nel corso dei listening party - uno a Las Vegas, due ad Atlanta il 23 luglio e il 6 agosto e l'ultimo giovedì scorso a Chicago, al termine del quale Kanye West si è dato fuoco nello stadio - con diversi feat e partecipazioni illustri, tra cui Jay-Z, The Weeknd, Travis Scott, Young Thug, Pusha T, il compianto Pop Smoke, Baby Keem, Jay Electronica, Kid Cudi, The Lox e molti altri apparsi nelle varie incarnazioni dell'album: la versione pubblicata ufficialmente include Jay-Z, Kid Cudi e Lox, ma anche The Weeknd, il frequente collaboratore di Kanye West Mike Dean, e diversi altri produttori veterani come Swizz Beatz e Gesaffelstein.

Nella traccia "Jail" anche un credito per Brian Warner, alias Marilyn Manson, che ha fatto un'apparizione controversa sul palco durante l'evento di giovedì. L'attesa è valsa, dato che l'album è immediatamente schizzato in vetta alle classifiche mondiale e in pochi minuti ha già raggiunto la prima posizione.