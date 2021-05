Kanye West possiede una vera statua dell'Antica Roma rubata anni fa, e l'Italia la rivuole

Secondo quanto riportato da TMZ e da altri noti portali come il Guardian e Mirror, Kanye West sarebbe in possesso di una statua dell'Antica Roma rubata anni fa che adesso l'Italia vuole riportare a casa.

L'opera d'arte, scolpita in pietra calcarea, denominata 'Fragment of Myron's Samian Athena' e visibile nella foto in calce all'articolo, è stata ritrovata tra i possedimenti di Kim Kardashian West, ex moglie del musicista ed ex candidato alla presidenza USA: la statua faceva parte di una grossa spedizione da $750mila dollari intestata a nome di Kim che Kanye comprò nel 2016 come investimento barra regalo di nozze, ma dopo le nuove ricostruzioni si presume che il manufatto possa essere stato "rubato, contrabbandato ed esportato illegalmente", ovviamente prima che l'ignaro West lo acquistasse da un mercante d'arte belga.

Ora la richiesta di confisca, presentata in un tribunale federale di Los Angeles in questi giorni, afferma che la statua è stata sequestrata dai funzionari doganali dopo che il broker di importazione non ha fornito una documentazione sufficiente sulle sue origini. Come accennato sopra la statua faceva parte di una spedizione contenente altri 40 oggetti per un valore totale di $745.882, descritti come oggetti d'antiquariato, mobili e decorazioni: un archeologo italiano, che ha analizzato il lavoro nel febbraio 2018, ha concluso che la statua è autentica e mostra segni inequivocabili di appartenenza all'Impero Romano.



Tuttavia però risulta che l'esportazione dall'Italia non sia avvenuta in maniera legale, e adesso il destino dell'opera sarà deciso in tribunale: nessuno dei due ex coniugi è accusato, ovviamente, anzi secondo quanto riferito Kim Kardashian non era neppure al corrente di essere in possesso della statua!

Ricordiamo che Kanye West sarà il protagonista di un nuovo documentario Netflix, le cui riprese sono iniziate ben ventuno anni fa.