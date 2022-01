Kanye West contro Netflix: Aprite la sala montaggio, per Jeen-Yuhs dovete avere il mio ok

Il trailer di Jeen Yush A Kanye West Trilogy ha mostrato ai fan del musicista e designer l'epico documentario in tre parti sulla vita di Kanye West che sta per approdare sulla piattaforma di streaming on demand Netflix, ma a quanto pare il diretto interessato non ne sapeva niente.

In un post pubblicato sulla sua pagina Instagram pochi minuti fa, infatti, l'artista ha chiesto a Netflix di poter visionare il film in anteprima per dare la sua benedizione al progetto: come si può leggere nel post in calce all'articolo, West vorrebbe accedere alla sala montaggio per 'supervisionare la mia immagine'.

"Lo chiederò gentilmente per l'ultima volta", ha esordito il vincitore di 22 Grammy Awards, con l'emoticon di uno smile a firmare il messaggio ma anche il tono di chi sta per togliersi un sassolino dalla scarpa. "Voglio il montaggio finale e dare la mia approvazione a questo documento prima che venga pubblicato su Netflix. Aprite immediatamente la sala di montaggio in modo che possa supervisionare la mia immagine. Grazie in anticipo."

Jeen-Yuhs è diretto da Clarence "Coodie" Simmons e Chike Ozah: realizzato in tre atti, il documentario è costruito su filmati inediti girati nel corso di 21 anni dall'artista e dal suo entourage. Netflix non ha ancora risposto alla richiesta di Kanye West, col film che debutterà durante il Sundance Film Festival questo weekend, il 23 gennaio. La data d'uscita su Netflix è invece fissata al 16 febbraio.

Nel frattempo, sapete che Kanye West ha cambiato ufficialmente nome?