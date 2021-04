Kanye West, Netflix annuncia il documentario: le riprese sono iniziate 21 anni fa!

Il musicista, produttore e regista Kanye West sarà al centro di un nuovo documentario sulla sua vita e sulla sua carriera, e Netflix ha acquisito il progetto in vista della sua uscita entro la fine dell'anno.

Clarence "Coodie" Simmons e Chike Ozah, meglio noti come il duo Coodie & Chike, stanno attualmente lavorando al montaggio del film, ancora senza titolo: si dice che le riprese siano iniziate oltre 20 anni fa e il documentario metterà insieme filmati mai visti prima sul rapper attraverso un formato ad episodi, come spesso accade con i doc della popolare piattaforma di streaming on demand.

Billboard ha segnalato inoltre, tramite una fonte, che la docuserie sarebbe stata acquistata da Netflix per la bellezza di $30 milioni di dollari, tuttavia un individuo a conoscenza dell'accordo ha descritto quel numero come impreciso.

La società di produzione Creative Control di Coodie & Chike sta producendo insieme a TIME Studios: i due registi di video musicali hanno lavorato con West a diversi video nel corso della sua carriera, incluso quello di "Jesus Walks". Sempre Billboard ha riferito che Kanye non avrebbe il controllo creativo sulla docuserie, ma avrebbe permesso a Coodie & Chike di filmare il materiale necessario nel corso dei passati 21 anni. Secondo quanto riferito, Simmons avrebbe iniziato a riprendere West negli anni '90 durante i suoi giorni a Chicago, e il documentario ripercorrerà la sua relazione con il rapper nel corso degli anni, passando anche per il record di uomo afroamericano più ricco della storia. Non è chiaro se la serie affronterà il recente divorzio di West da Kim Kardashian.



Billboard infine riporta anche che il progetto affronterà la morte della madre di Kanye, Donda West, e come il musicista si sia evoluto e trasformato nel corso degli anni, dal raggiungimento di status di magnate della moda alla sua fallimentare corsa presidenziale del 2020.