Kanye West, Kim Kardashian chiede comprensione: 'Soffre di disturbo bipolare'

La vita di Kanye West non è mai stata esattamente quella di una persona comune, ma nelle ultime settimane sta toccando vette decisamente fuori scala anche per uno come il rapper statunitense, tra candidature alla presidenza degli USA e voci incontrollate sulla sua vita privata.

È delle ultime ore la notizia secondo cui West e Kim Kardashian sarebbero in procinto di divorziare in seguito ad alcuni comportamenti di lui, mentre in molti avevano sollevato dubbi sulla salute mentale di Kanye dopo averlo visto scoppiare in lacrime durante un comizio in South Carolina.

A prendere la situazione in mano adesso è proprio Kardashian, che in un lungo comunicato ha voluto mettere le cose in chiaro sui problemi di cui soffre il marito: "Come molti di voi sanno, Kanye soffre di disturbo bipolare. Tutti coloro che ne soffrono o che conoscano un loro caro che ne soffre sanno quanto sia doloroso accettarlo e capirlo. Non ne ho mai parlato in pubblico perché sono molto protettiva nei confronti dei nostri bambini e della privacy di Kanye, quando si tratta della sua salute" comincia il messaggio dell'attrice.

"Capisco che Kanye sia soggetto a critiche, perché è un personaggio pubblico e i suoi comportamenti possono suscitare reazioni forti. È una persona brillante ma complicata all'apice del suo essere artista e persona di colore, ha sofferto la dolorosa perdita della madre ed ha dovuto subire la pressione e l'isolamento derivati dal suo disturbo. Chi gli è vicino sa quanto le sue parole e le sue azioni spesso non coincidano con i suoi pensieri. [...] Chiedo gentilmente ai media di mostrare la compassione e l'empatia di cui abbiamo bisogno in questo momento" prosegue poi Kardashian nel suo comunicato. In seguito ai suoi recenti comportamenti, intanto, qualcuno aveva ipotizzato che West potesse abbandonare la corsa alla Casa Bianca.