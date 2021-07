Kanye West e Jay-Z di nuovo amici: i The Throne tornano insieme per il lancio di DONDA

Kanye West e Jay-Z sembrano aver finalmente risolto i loro problemi: dopo anni di rapporti tesi, i due rapper sono tornati insieme con una nuova canzone per DONDA, il nuovo album di Kanye, presentato in anteprima durante un live streaming di Apple Music andato in onda nella notte italiana.

Nella traccia, i due artisti riflettono sulla loro storia passata, sulle loro collaborazioni e sulla loro amicizia fraterna, raffrenatasi negli ultimi tempi: ora evidentemente riappacificato col suo 'fratello minore', Jay-Z ha suggerito persino la possibilità di un Watch the Throne 2, insperato sequel del loro leggendario successo Watch the Throne.

"This might be the return of the throne/ Throne Hova and Yeezus/ Like Moses and Jesus/ You’re not in control of my thesis", canta Jay-Z nella traccia a sorpresa, che ha mandato in visibilio tutti i presenti, sia quelli allo stadio di Atlanta che i milioni collegati in streaming. Una collaborazione talmente a sorpresa che, secondo quanto riferito, la strofa di Jay-Z sarebbe stata registrata solo un paio di ore prima dell'evento.

Jay-Z e Kanye West sono apparsi insieme l'ultima volta nella canzone di Drake del 2016 "Pop Style", dalla quale però le strofe di Jay-Z vennero successivamente rimosse. Nel frattempo, Kanye West tornerà su Netflix con un documentario sulla sua vita; l'artista ha recentemente scosso il mondo del gossip, prima col divorzio 'amichevole' da Kim Kardashian (tra l'altro presente all'evento di questa notte) e poi con la nuova relazione con la supermodella Irina Shayk.