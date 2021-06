Kanye West e Irina Shayk stanno insieme: che cosa ne pensa Kim Kardashian?

Dopo settimane di speculazione e rumor su una possibile nuova relazione, Kanye West e la supermodella Irina Shayk sono usciti allo scoperto e nelle scorse ore si sono fatti paparazzare insieme in Provenza, Francia, come potete vedere nell'immagine in calce all'articolo.

La fuga d'amore arriva a pochi mesi dal divorzio di Kanye West da Kim Kardashian, una delle più note star della televisione americana nonché seguitissima personalità dei social network: ma che cosa ne pensate Kim della relazione tra Kanye e Irina? A questa domanda hanno immediatamente risposto delle fonti vicinissime alla star di Keeping Up with the Kardashians, secondo le quali: "Kim non ha nulla in contrario, non è infastidita minimamente dalle frequentazioni di Kanye. La sua unica preoccupazione sono i loro figli. Vuole che Kanye sia presente e passi più tempo possibile con loro. I bambini adorano stare insieme al padre." La fonte aggiunge: "L'unica preoccupazione di Kim è che non vuole che una nuova ragazza possa distrarre Kanye dal passare del tempo con i bambini".

Kanye West e Irina Shayk si conoscono - professionalmente - da diversi anni, dato che la supermodella comparve in un ruolo di primo piano nel famoso videoclip 'Power': la star, che viene da una nota relazione con l'attore Bradley Cooper, avrebbe passato tre notti a Villa La Coste in Francia insieme al musicista. "Ha iniziato a 'perseguitarla' qualche settimana fa" ha spifferato la fonte. "Kanye è un ragazzo persuasivo. Sono usciti insieme molte volte a New York, poi sono andati in Francia per festeggiare il compleanno di lui. Sembra molto innamorata. L'ha invitata in Francia e lei ha accettato felicemente", ha continuato la fonte. "Non si frequentano ancora ufficialmente, ma c'è un forte interesse da entrambe le parti".

Nel frattempo, dopo una famosa intervista con David Letterman per la serie tv Non c'è bisogno di presentazioni, Kanye West si prepara al ritorno su Netflix con un documentario sulla sua vita le cui riprese proseguono da oltre vent'anni.