Kanye West: l'emozionante trailer finale di Jeen-yuhs, in arrivo su Netflix

Mentre i fan di Kanye West aspettano l uscita del nuovo album DONDA 2, il servizio di streaming on demand Netflix ha pubblicato il trailer finale di Jeen yuhs, documentario sulla star in arrivo sulla piattaforma.

L'opera, un unico film di quasi cinque ore che arriverà sulla piattaforma suddiviso in tre episodi pubblicati a cadenza settimanale, ripercorre la prolifica ascesa e il genio musicale del controverso artista Kanye West: presentato in anteprima al Sundance Film Festival 2022, il film è montato dal materiale di una sessione di riprese iniziata 21 anni fa, quando Kanye West era ancora un ragazzino sconosciuto di Chicago che iniziava a farsi largo nella scena hip-hop in qualità di produttore.

Un evento documentario storico presentato in tre atti dai registi Clarence "Coodie" Simmons e Chike Ozah, noti anche come Clarence Simmons Jr. e Chike Ozah, autori di numerosi documentari e video musicali, tra cui i film Gangster with a Heart of Gold: The Noonie G. Story, Benji, The First to Do It e A Kid from Coney Island, oltre al video di Kanye West per "Through the Wire", singolo estratto dall'album di debutto 'The College Dropout'.

Il primo atto, 'Vision', uscirà su Netflix il 16 febbraio 2022. Nell'attesa, ecco 5 film musicali da recuperare assolutamente prima di Jeen-yuhs: A Kanye Trilogy.