Kanye West, DONDA come La Divina Commedia? La teoria su Inferno e Purgatorio è incredibile

L'elusivo Kanye West continua a monopolizzare il dibattito social negli Stati Uniti di settimana in settimana, e dopo aver annunciato un nuovo concerto per DONDA, il suo misterioso decimo album in studio la cui uscita continua a slittare, i fan non stanno più nella pelle.

Un nome così altisonante risuona nei social e nei blog come i titoli dei film del Marvel Cinematic Universe, e pare proprio che l'attesa che circonda DONDA sia equiparabile a quella di un cinecomic Marvel Studios: non a caso, intorno all'album è nata una delle famose teorie dei fan che solitamente accompagnano i film dei supereroi, e questa riguardante Kanye West ha fatto impazzire gli appassionati allo stesso modo. Si parla di DONDA associato alla Divina Commedia, e di Kanye West come un moderno Dante Alighieri.

Secondo un utente di Reddit, evidentemente grande fan del musicista, produttore, regista e stilista americano, l'enigmatico lancio di DONDA è stato elaborato sulla struttura della Divina Commedia, composta da tre libri: Inferno, Purgatorio e Paradiso. La teoria suppone che Kanye West abbia architettato tre diversi 'listening party', ognuno dei quali ispirato ad una delle cantiche dantesche: a supporto di questa idea l'utente di Reddit cita i due precedenti listening party di DONDA, che il rapper ha tenuto nelle scorse settimane ad Atlanta: nel primo Kanye West si trovava all'Inferno, rappresentato dalle luci rosse che illuminavano lo stage minimalista e dagli abiti cremisi indossati dalla star, mentre nel secondo, più elaborato e accompagnato anche da un coro e da un gruppo di ballerini, Kanye West si trovava in Purgatorio, nel quale ha indossato abiti all-black, leggeva la bibbia ai piedi del materasso ed era 'costretto' in un fascio di luce rettangolare, simbolo di una sorta di prigione.

Il terzo concerto, che si svolgerà a Chicago il 26 agosto, secondo la teoria vedrà Kanye West in Paradiso, con una prevalenza di colori chiari (magari degli abiti bianchi) e scenografie più elaborate. In tal senso i rappresentanti di Kanye hanno confermato che l'evento, questa volta, più che un listening party sarà un vero e proprio concerto, o per lo meno uno show più complesso dei due precedenti. Infine, a spingere verso la veridicità di questa teoria, c'è anche l'epilogo del precedente listening party svoltosi ad Atlanta, al termine del quale Kanye West si è alzato verso il cielo volando sopra lo stadio con dei cavi, idealmente ascendendo al Paradiso per raggiungere sua madre, Donda, cui l'album è dedicato.

Staremo a vedere cosa accadrà la prossima settimana.