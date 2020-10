Kanye West difende i prequel di Star Wars: 'Di molto superiori ai sequel'

Kanye West a quanto pare è un grande sostenitore della trilogia prequel di Star Wars: il musicista ha preso posizione in un recente episodio di The Joe Rogan Podcast, sostenendo che i film di George Lucas sono di gran lunga superiori alla trilogia sequel iniziata con Il Risveglio della Forza.

West ha dichiarato di aver visto La Vendetta dei Sith almeno una dozzina di volte durante la quarantena, e spiegato che i prequel regnano sovrani rispetto ai sequel perché sono figli diretti di Lucas e del suo sogno, al contrario dei sequel che il rapper candidato alla presidenza USA considera come prodotti aziendali.

"Hanno detto che i prequel di George Lucas erano peggiori dei film di Star Wars realizzati dalla Disney, quelli creati dall'azienda. Insomma, La Vendetta dei Sith? Abbiamo visto com'è nato Darth Vader! L'avrò guardato più di dieci volte durante la quarantena. 'Non saltare Anakin, sono più in alto di te!'" Il rapper ha aggiunto: "Sto dicendo che i prequel sono meglio di qualsiasi altra cosa ... e mi dispiace per il team di progettazione Disney/Star Wars ... ma questi film sono di George. Sono i suoi bambini. Quella storia è ambientata nel suo cuore e serve a mostrarci da bambini Il viaggio dell'eroe di Campbell".

Il cantante, che Rolling Stones ha eletto il più importante del secolo nella sua ultima classifica dei migliori 500 album più belli della storia della musica, non ha mai nascosto la sua passione per la saga, come quando progettò un rifugio per senzatetto basato sulle case di Tatooine.

Naturalmente il dibattito è aperto da anni, ed è destinato a continuare: voi cosa ne pensate? Meglio i prequel di Star Wars diretti da Lucas, o meglio i sequel di JJ Abrams e Rian Johnson? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti, ecco nuovi dettagli sui film di George Lucas.