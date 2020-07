Kanye West, un collaboratore lo difende: 'Sta benissimo, non credete a Kim Kardashian'

Sono ore turbolente per Kanye West: dopo gli insulti shock a Kim Kardashian e a sua madre Kris Jenner la cosa sembrava essere stata ridimensionata dalla stessa consorte, che su Instagram aveva chiesto comprensione per il marito, come noto affetto da disturbo bipolare.

Ora però Damon Dash, collaboratore del visionario musicista e uno dei pochi ammesso in questi giorni nel suo ranch in Wyoming, in un'intervista con la rubrica Page Six del New York Post, ha insistito sul fatto che West sta tranquillamente lavorando al suo nuovo album. "Sta bene, forse è un po' stanco ma è felice."

"La gente pensa che abbia perso la testa solo perché si è messo a piangere davanti a tutti", ha detto Dash. "Ma perdere la testa non vuol dire salire su un aereo per tornare nel proprio ranch da 40.000 acri e mettersi sotto a lavorare per l'album in uscita. Se questo vuol dire perdere la testa, cavolo, piacerebbe perderla anche a me! In questo rifugio preghiamo e lavoriamo. Dall'esterno le persone pensano che sia una specie di manicomio, ma abbiamo un album da presentare al mondo. Tutto qui".

E sulle parole di Kim Kardashian: "Non me ne frega niente di niente di quello che ha detto. Io Kanye lo vedo ogni giorno. E' forte. Non me ne frega un cazz# di quello che dicono gli altri. È un po' stanco ma è felice, è produttivo e si diverte".

Dichiarazioni che di certo aggiungono mistero a quella che è senza dubbio la storia del momento. Intanto, la data di uscita dell'album - il cui titolo aggiornato dovrebbe essere "Donda: With Child" - è ancora fissata a domani venerdì 24 luglio. Staremo a vedere se sarà rispettata.