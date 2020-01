Kanye West ha chiesto ad un noto attore bianco di interpretarlo in un biopic musicale

Dal suo supporto a Donald Trump al passaggio alla musica gospel nell'era della trap, Kanye West ha sempre dimostrato di andare controcorrente sia dentro che fuori la sua arte.

La sua bravata più recente, però, sembra una grossa presa di posizione nei confronti delle sempre crescenti polemiche sul whitewashing, dato che avrebbe chiesto a Danny McBride di vestire i suoi panni in un biopic musicale ispirato alla sua vita.

A rivelarlo la star di Pineapple Express e Alien: Covenant in persona durante una recente intervista col Guardian: stando a quanto riferito dall'attore - che, per chi non lo sapesse, è un bianco - il rapper di My Beautiful Dark Twisted Fantasy e Yeezus si sarebbe presentato a casa sua e gli avrebbe parlato del progetto cinematografico in modo molto convincente.

"Kanye mi ha chiesto di interpretarlo in un film sulla sua vita", ha detto McBride. “È stata una telefonata davvero sorprendente da ottenere. Non so perché voleva che lo facessi. Forse quel senso di ego che sono in grado di trasmettere? Non ho idea. È stata una giornata davvero incredibile. Forse un giorno realizzeremo il film. Chissà?"

Ricordiamo che attualmente McBride è impegnato nella produzione di Halloween Kills e Halloween Ends, i due nuovi horror della Blumhouse sequel di Halloween del 2018. L'attore ha scritto le sceneggiature di tutti e tre i capitoli.