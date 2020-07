Kanye West si candida alla presidenza degli Stati Uniti, Elon Musk finanzierà la campagna?

In una mossa a sorpresa che ha mandato in delirio i suoi fan, Kanye West ha annunciato che correrà alla presidenza degli Stati Uniti d'America alle prossime elezioni sfidando Donald Trump e Joe Biden.

A supportare il rapper/regista/produttore/musicista/stilista e imprenditore anche l'impegnatissimo Elon Musk, che prima di lanciare Tom Cruise nello spazio si schiererà al fianco di West: i due sono legati da una profonda amicizia personale che già in passato è confluita in un numerosi rapporti lavorativi, ma questa nuova mossa probabilmente le batte tutte.

Al momento non è chiaro se Musk finanzierà addirittura la campagna elettorale, come alcuni stanno sostenendo sui social, ma il tweet lasciato dal visionario capo della Tesla non lascia molto spazio per l'immaginazione.

Sebbene la Convenzione nazionale democratica non abbia ancora avuto luogo - è attualmente prevista per fine agosto a Milwaukee - l'unico candidato che sta ancora conducendo una campagna attiva è l'ex vicepresidente Joe Biden, che dovrebbe ricevere la nomination democratica e correre contro Donald Trump (Repubblicano) nelle elezioni generali di novembre.

Durante le elezioni del 2016, West fu un sostenitore di Trump: "Mi è stato detto che la mia carriera sarebbe finita se non mi fossi schierato con Hilary Clinton nel 2016" aveva detto West a GQ qualche tempo fa. "Che tipo di campagna è, comunque? È come se la campagna di Obama fosse stata: 'Sono solo a favore dei neri'. Che senso ha essere una celebrità se non puoi avere un'opinione? Ognuno si crea la propria opinione. I media fanno dei musicisti, artisti, celebrità, attori in grado il volto della corsa, anche se non hanno alcun potere e lavorano solo per i bianchi. In tv si fa presto a collegarsi con la persona che ha il nostro stesso colore della pelle, perché sentiamo che questa persona sta parlando per noi. Quindi, lasciami dire questo: sono il fondatore di un'organizzazione da $4 miliardi, uno dei marchi più cercati da Google sul pianeta e non mi verrà detto chi devo votare a causa del mio colore".

