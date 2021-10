Kanye West cambia ufficialmente nome: ecco come dovrete chiamarlo da oggi in poi

Kanye West aveva anticipato il cambio di nome qualche settimana fa, e adesso è ufficiale: come riporta Deadline, un giudice di Los Angeles ha la richiesta del rapper, stilista e produttore West per cambiare ufficialmente il proprio nome, rinunciando anche al cognome.

Da oggi l'artista sarà conosciuto semplicemente come "Ye": il giudice della Corte Superiore di Los Angeles, Michelle Williams Court, ha accolto la richiesta del cantante, che ha presentato la sua petizione il 24 agosto scorso e ha dichiarato che stava apportando tale cambiamento per motivi personali, ma le ragioni ufficiose sono molteplici: Kanye West, pardon Ye, nel 2018 aveva pubblicato il suo ottavo album in studio intitolando appunto "Ye" e incentrandolo sul tema del bipolarismo, che gli era stato diagnosticato qualche mese prima. Nello stesso anno, il cantante aveva dichiarato in un'intervista con il conduttore radiofonico Big Boy che "ye" è "la parola più comunemente usata nella Bibbia".

Il significato? "You", inteso come "tu/voi". "Io sono 'Ye significa 'io sono te', 'io sono voi'" aveva dichiarato Kanye West nell'intervista. "Significa che sono normale, che sono come voi, che siamo tutti uguali". Nel frattempo la moglie di Ye, Kim Kardashian West, ha mantenuto il suo precedente cognome nonostante le voci di divorzio, usandolo anche recentemente per la sua apparizione al SNL due fine settimana fa, dov'è stata accompagnata dallo stesso Ye.

Ricordiamo che qualche settimana fa, durante l'evento TUDUM, Netflix ha svelato il trailer del documentario su Kanye West in arrivo sulla piattaforma.