Kanye West arriva su Netflix: il trailer di Jeen-yuhs, documentario sulla star!

A poche settimane dall'uscita del suo nuovo album DONDA, Netflix ha presentato durante l'evento TUDUM l'atteso trailer ufficiale del documentario sulla vita e l'arte di Kanye West.

Intitolato onomatopeicamente "Jeen-yuhs", il documentario diretto da Coodie Simmons e Chike Ozah, meglio conosciuti come Coodie e Chike, sarà diviso in tre atti e seguirà Kanye West per un periodo di 20 anni, mostrando filmati dietro le quinte che documenteranno l'ascesa dell'artista da signor nessuno a star mondiale, da musicista a uomo d'affari e un marchio internazionale della moda di lusso. Il teaser, che trovate in basso, presenta un filmato home video di Kanye West e Mos Def che rappano il celebre brano "Two Words", che sarebbe stato incluso nell'acclamato e pluripremiato album di debutto di Kanye West "The College Dropout", uscito nel 2004.

Kanye West ha finalmente pubblicato il suo tanto atteso album "Donda" alla fine di agosto, battendo ogni record alla sua uscita. L'album ha stabilito un nuovo primato raggiungendo il numero 1 nella classifica dei migliori album di Apple Music in 152 paesi in 24 ore. Secondo Apple, nel primo intero giorno di uscita dell'album, "Donda" è stato trasmesso in streaming oltre 60 milioni di volte nei soli Stati Uniti e ha anche battuto il record del 2021 come artista e album più ascoltati in un giorno. Inoltre, Donda è diventato il terzo album più ascoltato di sempre nel suo primo giorno di uscita su Apple Music di sempre.

All'inizio di quest'anno, Kanye West ha vinto il suo primo Grammy per la musica Gospel grazie all'album "Jesus is King": in totale, si è trattato del 22esimo Grammy della sua carriera.