Kanye West ha annunciato DONDA 2: svelata la data d'uscita del nuovo album!

Mentre il mondo attende il debutto di Jeen Yuhs su Netflix, il rapper produttore e regista Kanye West ha annunciato a sorpresa DONDA 2, sequel del suo ultimo album uscito la scorsa estate.

Kanye, o per meglio dire Ye adesso che ha cambiato ufficialmente nome, lo ha annunciato sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram: come potete vedere in calce all'articolo, il post mostra quella che sembrerebbe la cover dell'album e anche la data d'uscita di DONDA 2, fissata al 22 febbraio 2022. La foto è una rappresentazione della sua casa d'infanzia, e si mostra insieme alla notizia che il collega Future sarà il produttore esecutivo dell'opera.

Il musicista, famoso per realizzare concept album 'cinematografici' in cui - per sua stessa ammissione - ogni brano corrisponde ad una scena, ha dunque realizzato quello che a tutti gli effetti il primo sequel della sua carriera. L'album originale è attualmente in corsa ai Grammy Awards 2022, per i quali è stato nominato sia come Album dell'anno che come miglior album rap, con i singoli "Jail" e "Hurricane" candidati rispettivamente per la migliore canzone rap e la migliore performance rap melodica.

Nel frattempo, Kanye West ha fatto polemica con Netflix in questi giorni per ottenere il final cut del documentario Jeen-Yuhs, in uscita in tre puntate dal 16 febbraio. Ma la notizia dell'uscita di DONDA 2 farà sicuramente piacere alla piattaforma di streaming on demand, che di certo non perderà l'occasione di cavalcarne l'attenzione mediatica.