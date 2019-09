Kanye West annuncia il film Jesus is King, sarà distribuito da IMAX

Nelle scorse ore l'acclamato e controverso rapper e produttore Kanye West ha annunciato l'uscita del film Jesus is King: A Kanye West Film, un documentario che sarà distribuito in esclusiva nei cinema IMAX di tutto il mondo venerdì 25 ottobre 2019.

Il film è pensato per promuovere l'uscita del nuovo e omonimo album del cantante, in uscita nelle prossime ore. Girato nell'estate del 2019, Jesus Is King è un documentario sul celeberrimo Sunday Service di Kanye West nel cratere Roden, l'installazione dell'artista visionario James Turrell nel Painted Desert dell'Arizona.

"Questa esperienza unica nel suo genere include brani arrangiati da West nella tradizione gospel insieme alla musica del suo nuovo album Jesus Is King - tutti presentati con il suono coinvolgente e la straordinaria nitidezza dell'IMAX" ha dichiarato la compagnia Imax in una nota ufficiale.

West ha mostrato estratti del film durante il party di ascolto dell'album che ha avuto luogo tra Detroit e Chicago, rispettivamente venerdì e sabato.

La data di uscita dell'album è stata una vera e propria saga narrativa per gli appassionati: il mese scorso la moglie di West, Kim Kardashian, che ha essenzialmente fatto da portavoce per questo album, ha twittato quella che sembrava essere una tracklist dell'album piena di titoli a tema cristiano, che è stata poi ripubblicata da West sul suo sito web, insieme ad una data di uscita fissata per il 27 settembre. Quel giorno, però, la Kardashian ha ritwittato una nuova versione della tracklist un'ora prima dell'inizio dello show a Detroit, e il sito web di West è stato aggiornato di conseguenza. In seguito è stato comunicato che l'album arriverà oggi 29 settembre al termine di un Sunday Service nel Queens, New York.

In calce all'articolo potete visionare il poster del film, che per certi versi ricorda il design psichedelico de La Montagna Sacra di Alejandro Jodorowski.

