Kanye West addio: il rapper di DONDA cambia ufficialmente nome, ecco quale ha scelto

Kanye West è conosciuto in tutto il mondo con tantissimi nomi, nomignoli e soprannomi diversi, ma adesso a quanto pare ne ha scelto uno in particolare per utilizzarlo come suo nuovo nome ufficiale.

In attesa del suo nuovo album DONDA, L'eccentrico artista, 44 anni, ha formalmente presentato una richiesta in tribunale per cambiare il suo nome da Kanye Omari West a 'Ye', senza secondo nome o cognome: lo rivelano i documenti della Corte Superiore di Los Angeles ottenuti dall'Associated Press e riproposti da USA Today. West ha citato "motivi personali" per la richiesta di cambiamento. I documenti erano datati 11 agosto ma sono stati inviati al sistema giudiziario solo nelle scorse ore. Ora, un giudice dovrà approvare la richiesta prima che la cosa diventi ufficiale.

I fan di Kanye West dovrebbero avere molta familiarità col nuove nome scelto dall'artista: si tratta infatti del titolo ufficiale del suo ottavo album, 'ye', uscito nel 2018. Proprio intorno al rilascio dell'opera, il rapper aveva annunciato su Twitter di non essere più "l'essere formalmente conosciuto come Kanye West... Io sono YE". In un'intervista che seguì la pubblicazione dell'album, West dichiarò che ha scelto il nome - abbreviazione del suo soprannome 'Yeezy', che dà anche il nome alla sua famosa e acclamata linea di abbigliamento - per il suo profondo significato religioso: 'ye' è infatti la parola più utilizzata nella Bibbia in lingua inglese, ed equivale al termine 'you', tu/voi. "Io sono 'Ye', significa 'io sono te', 'io sono voi'" ha dichiarato Kanye West nell'intervista. "Significa che sono normale, come voi, che siamo tutti uguali".

Nel frattempo, domani Kanye West terrà il terzo concerto di DONDA, il suo nuovo misterioso album in uscita: secondo una teoria diffusa, i tre concerti di DONDA rappresentano la Divina Commedia, con Inferno, Purgatorio e Paradiso a fare da tema centrale e sfondo per la performance.