Kang sarà ancora il villain dell'MCU dopo il licenziamento di Jonathan Majors?

Il licenziamento di Jonathan Majors da parte dei Marvel Studios dopo la conclusione del processo all'attore arriva come ciliegina sulla torta in un periodo già piuttosto turbolento per l'MCU, che ora si ritrova tutto d'un tratto (non in maniera del tutto imprevista, ovviamente) a far fronte all'addio di uno dei suoi interpreti principali.

La domanda che ci si pone in queste ore è dunque inevitabile: cosa ne sarà di Kang? Il Marvel Cinematic Universe può ancora considerarlo il suo villain principale o si procederà ad un repentino cambio di rotta, con l'introduzione di un nuovo personaggio (il Dottor Destino?) a dar filo da torcere agli Avengers?

Al momento non si hanno informazioni certe, ma l'ipotesi più probabile sembra quella del semplice recasting: il Multiverso, d'altronde, è un assist perfetto per cambiar volto a un personaggio senza perdersi in eccessive spiegazioni (abbiamo già incontrato personaggi il cui aspetto cambia di universo in universo, da Loki a Spider-Man), con il finale della seconda stagione di Loki che, in tal senso, potrebbe rivelarsi un passaggio meravigliosamente naturale per l'introduzione di un nuovo Kang.

Certo, finché non sarà Kevin Feige o chi per lui a parlare è lecito pensare di tutto: e voi, da che parte state? Credete che il recasting sia l'opzione migliore o pensate sia il caso di cestinare definitivamente Kang? Diteci la vostra nei commenti!