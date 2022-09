Kang ha già ucciso gli Avengers nel Multiverso: lo rivela il trailer di Ant-Man 3

Purtroppo il trailer di Ant-Man & The Wasp: Quantumania è rimasto un'esclusiva dei presenti alla d23 e non è stato pubblicato online dai Marvel Studios (almeno per il momento), ma dalle descrizioni ufficiali arrivano tantissime informazioni sul prossimo film MCU.

Durante il filmato promozionale, infatti, viene esplicitato che la trama del film ruoterà intorno al rapimento di Cassie Lang, la figlia di Ant-Man interpretata dalla new entry nel franchise di Kathryn Newton: accidentalmente, infatti, durante uno dei suoi esperimenti, la ragazza finisce nel regno quantico e viene presa in ostaggio da Kang, che promette ad Ant-Man di lasciarla libera a patto che il supereroe commetta per lui una delle sue 'rapine del tempo'. In puro stile Marvel, non è chiaro cosa Kang voglia che Ant-Man recuperi dallo spazio-tempo.

Un altro passaggio molto importante del trailer è il fatto che, a quanto pare, Kang ha già ucciso parecchi Avengers in giro per il Multiverso: nel filmato, infatti, quando Kang e Ant-Man si ritrova faccia a faccia, il villain chiede al personaggio di Paul Rudd, 'a te ti ho già ucciso per caso?'. Una frase che i presenti alla convention hanno dichiarato 'a dir poco inquietante', specialmente per il tocco di recitazione di Jonathan Majors.

Ant-Man & The Wasp: Quantumania sarà il primo film della Fase 5 e uscirà il 15 febbraio 2023 nelle sale italiane. Il regista sarà ancora una volta Peyton Reed, autore anche dei due precedenti titoli della saga. Nel cast, oltre ai già citati Paul Rudd, Kathryn Newton e Jonathan Majors, torneranno anche Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer. Al d23 è stato anche confermato che Randall Park sarà di nuovo Jimmy Woo, visto l'ultima volta in WandaVision.



