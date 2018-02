Kane Hodder conferma il suo cameo in "Freddy Vs. Jason"

Non tutti i fan dell'horror riconosceranno immediatamentedall'aspetto, in quanto l'attore è spesso coperto da maschere per interpretare ruoli come Jason Voorhees, csa ch ha fatto in quattro film di Venerdì 13.

Nonostante abbia interpretato il personaggio più volte di ogni altro attore, Hodder non era Jason nel famoso film crossover Freddy vs. Jason. Recentemente, Hodder ha però fatto notare che c'è un altro film in cui ha recitato, che è Leatherface: The Texas Chainsaw Massacre III, nel quale appare. Ecco cosa ha dichiarato:

"Dicono che non ero in Freddy Vs. Jason. I registi non lo sapevano nemmeno, ma io invece c'ero in quel film, " Ha detto Hodder a We Got This Covered. "C'era una scena in cui mi trovo al manicomio o comunque all'ospedale, e c'è un film che viene trasmesso in un televisore - e, guarda caso, è Texas Chainsaw Massacre III. E c'è proprio una scena di Leatherface che fa qualcosa, e... sì in realtà sono io nei panni di Leatherface. Ero la controfigura di R.A. Mihailoff per quel film ed ero anche il coordinatore degli stunt. E quindi, senza ch lo sapessero, in qualche modo, io nel film c'ero!"

Ci vuole un po' di fantasia, certo, però ci sta! Che ne dite?