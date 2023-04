Kandahar: il trailer del film con Gerard Butler è un'esplosione di azione.

Il nuovo film di Gerard Butler, Kandahar diretto da Ric Roman Waugh è ormai in dirittura d’arrivo e si mostra in tutta la sua spettacolarità nel nuovo trailer ufficiale distribuito dalla casa di produzione Open Road Films.

Dopo l’ultimo, riuscitissimo film di Butler, The Plane (di cui vi lasciamo qui la recensione), l’attore di Paisley, in Scozia, sta per tornare nelle sale in grande stile dimostrando una prolificità invidiabile.

Il nuovo film dell'attore diventato celebre anche e soprattutto grazie alla sua interpretazione in 300 è ambientato in Afghanistan e segue la vicenda di Tom Harris (interpretato da Butler), agente della CIA sotto copertura rimasto bloccato in territorio ostile dopo che la sua missione è stata scoperta. A quel punto, cercando di evitare l’esercito nemico e le spie straniere dovrà arrivare a un punto di estrazione portando con sé il suo traduttore afgano.

Il regista e l’attore avevano già lavorato insieme ad Attacco al potere 3 e Greenland, segnando così un sodalizio ormai duraturo e che sembra destinato a continuare.

Nel trailer azione e suspense si uniscono dandoci un assaggio delle quattrocento miglia che i protagonisti dovranno attraversare per trovare la salvezza attraverso il deserto del paese mediorientale tra sparatorie, esplosioni, inseguimenti e intrighi.

Nel cast del film saranno presenti anche Olivia-Mai Barrett, Ali Fazal e Navid Negahban.

Kandahar ha già una data di uscita per il mercato statunitense: se siete fan del genere e non avete intenzione di perdervi la nuova interpretazione action dell’attore britannico, vi consigliamo di rimanere sintonizzati su queste pagine per restare informati a proposito dello sbarco del film nelle sale nostrane.