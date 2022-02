Kandahar: Gerard Butler nelle prime immagini del nuovo action ambientato in Medio Oriente

Sono state diffuse in rete le prime immagini ufficiali di Kandahar, il nuovo action movie con protagonista Gerard Butler, qui riunito con il regista Ric Roman Waugh con cui aveva già collaborato nel 2019 per Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen, e nel 2020 per Greenland. Nelle immagini scopriamo la suggestiva ambientazione in Medio Oriente.

Waugh dirige una sceneggiatura che ha scritto insieme all'ex ufficiale dell'intelligence militare Mitchell LaFortune: la storia è basata sulle vere esperienze di quest'ultimo presso la Defense Intelligence Agency in Afghanistan al momento del celebre leak di Edward Snowden.

Butler interpreta Tom Harris, un agente della CIA sotto copertura che lavora in Medio Oriente quando la fuga di informazioni segrete espone pericolosamente la sua missione classificata e rivela la sua identità segreta. Bloccato nel cuore di un territorio ostile, Harris e il suo traduttore dovranno combattere per uscire dal deserto e raggiungere un punto di estrazione a Kandahar: a dargli la caccia tutte le forze speciali d'élite della regione.

Il film è stato prodotto da Basil Iwanyk ed Erica Lee tramite la Thunder Road Films, una delle case di produzione dietro la serie John Wick e Sicario. Butler e Waugh, anche loro fra i produttori, hanno collaborato anche per il thriller catastrofico Greenland, uscito nel 2020. E' la terza collaborazione fra il regista e la star: Waugh aveva diretto Butler anche in Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen, terzo capitolo della saga action dopo l'originale Olympus Has Fallen e il sequel London Has Fallen, che hanno guadagnato collettivamente quasi $400 milioni in tutto il mondo.

Waugh è anche celebre per aver prodotto, scritto e diretto il thriller Shot Caller, con protagonista Nikolaj Coster-Waldau di Game of Thrones. Gerard Butler è in procinto di iniziare le riprese di Nella tana dei lupi 2, suo ultimo grande successo di pubblico. Quest'anno, l'attore inizierà anche le riprese del sequel di Greenland, con Waugh confermato alla regia.

Inizialmente previsto per il 2021, Kandahar uscirà invece entro il 2022.