Kandahar, Gerard Butler in fuga in Afghanistan nel nuovo trailer del film

Open Road Films ha pubblicato online il primo teaser trailer dell'action thriller in arrivo la prossima estate, Kandahar. Il film, diretto da Ric Roman Waugh, è interpretato nel ruolo del protagonista dalla star britannica Gerard Butler. Non perdetevi le prime sequenze del film prossimamente nelle sale cinematografiche.

Gerard Butler interpreta un agente della CIA sotto copertura bloccato in un territorio ostile. Dopo che la sua missione segrete viene smascherata, è costretto a combattere insieme al suo traduttore afghano sino ad un punto di salvataggio a Kandahar, evitando le forze nemiche d'élite e le spie straniere.



Nel cast del film anche Navid Negahban, Ali Fazal, Travis Fimmel ed Elnaaz Norouzi. Il ruolo sembra calzare perfettamente a pennello a Butler, famoso per le sue partecipazioni a numerosi film d'azione. A fine gennaio Gerard Butler ha confessato di aver quasi ucciso Hillary Swank sul set di un film.

Nella descrizione ufficiale si legge che Kandahar è diretto dal regista ed ex stunt, Ric Roman Waugh, con la sceneggiatura scritta da Mitchell LaFortune. Il film è stato girato principalmente in Arabia Saudita.

Al momento è prevista l'uscita di Kandahar negli USA intorno al 26 maggio.



Non perdetevi sul nostro sito la recensione di The Plane, l'ultimo film interpretato da Gerard Butler. Siete pronti per vivere una nuova avventura action al cinema con protagonista Gerard Butler? Mancano alcune settimane all'uscita nelle sale di Kandahar.