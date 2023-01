Kandahar: annunciata la data d'uscita del nuovo film di Gerard Butler

Dopo averlo rivisto nel trailer di The Plane, nuovo action appena arrivato nelle sale italiane con Lucky Red, Gerard Butler ha già iniziato i preparativi per il suo prossimo film Kandahar, che ha appena prenotato la sua data d'uscita.

Il film, diretto da Ric Roman Waugh a partire da una sceneggiatura che il regista ha scritto insieme a Mitchell LaFortune, riunendo il team che aveva dato vita ad Angel Has Fallen e Greenland, uscirà negli Stati Uniti in occasione della settimana del Memorial Day, e debutterà il 26 maggio prossimo. Vi comunicheremo la data d'uscita italiana non appena sarà disponibile.

La storia di Kandahar segue Gerard Butler nei panni di un agente della CIA sotto copertura, Tom Harris, che rimane bloccato in un territorio ostile in Afghanistan. Quando la sua missione viene scoperta, deve combattere per sfuggire alle forze nemiche d'élite e alle spie straniere, fino a raggiungere un punto di estrazione. Il lungometraggio è stato girato nella regione di AlUla in Arabia Saudita, e rispetto agli altri film del genere si distinguerà per il forte realismo (nei limiti del cinema) grazie alle esperienze personali di LaFortune, che è stato ufficiale dell'intelligence militare durante il caos causato dalle fughe di notizie di Edward Snowden. Grazie a questa esperienza personale, il film proverà ad offrire una prospettiva davvero unica sulla tempesta di fuoco che si è verificata nel 2013 dopo quei famosi leak.

