Kaley Cuoco vs. Margot Robbie a causa di Harley Quinn? Ecco la verità

È da tempo che gira voce che le due interpreti di Harley Quinn, Kaley Cuoco e Margot Robbie, proprio non riescano a sopportarsi tra di loro. E se in passato la Cuoco aveva già commentato i rumor, questa volta ha voluto tornarci su per mettere in chiaro le cose una volta per tutte.

Stavolta Kaley Cuoco non si è limitata a un "LOL" come in precedenza, e durante una chiacchierata con il collega David Spade per la rivista Interview Magazine, l'attrice ha smentito categoricamente ogni voce in merito alla rivalità che si sarebbe sviluppate tra lei e la Robbie.

"Quando Harley acquistò ancora più popolarità come personaggio, e Birds of Prey era appena uscito nelle sale, c'erano in giro tutte queste voci che parlavano di una faida tra me e Margot Robbie" spiega Cuoco, voce di Harley nella serie di HBO Max "Ma non ho nemmeno mai incontrato Margot! E l'adoro".

"Ci fu un articolo che disse addirittura che non volevamo apparire al Comic-Con perché ci rifiutavamo di stare sullo stesso palco. Ma nessuna delle due era nemmeno al Comic-Con quell'anno" conclude.

Insomma, le due non si odiano affatto, e non c'è nessuna rivalità che le porta a tirarsi le caratteristiche codine alla Harley Quinn. E chissà che un giorno non arrivino anche a condividere lo schermo, in un qualche modo... Dopotutto, non bisogna mai dire mai con i Multiversi.