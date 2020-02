Kaitlyn Dever, star di Booksmart, smentisce i rumor sul film di Batgirl

Intervistata da Variety prima della cerimonia degli Oscar 2020, la star di Booksmart Kaitlyn Dever ha smentito i rumor che l'hanno indicata come potenziale interprete di Batgirl in uno dei futuri film DC.

"Non ho nulla da negare perché io in realtà accetterei subito" ha detto l'attrice. "Non sto parlando con nessuno, non sta succedendo niente. Sto solo leggende questa roba, ma certamente non rifiuterei un ruolo del genere."

La Dever ha poi commentato l'ingaggio di Robert Pattinson come nuovo Cavaliere Oscuro: "Credo che sarà un Batman incredibile. Non so se ci siano polemiche su questa cosa, non seguo molto le notizie. Ma secondo è un attore fantastico, e un Batman perfetto."

Warner Bros. ha in cantiere un film su Batgirl da diverso tempo, ma al momento non è chiaro come questo andrà a inserirsi nel filone dei film DC. L'unica certezza è che Jim Gordon, il padre di Barbara Gordon, sarà interpretato da Jeffrey Wright in The Batman, film che a meno di sorprese sarà slegato dal resto del DCEU. Che accada lo stesso anche per la pellicola su Batgirl?

The Batman, lo ricordiamo, è diretto da Matt Reeves e arriverà nelle sale il 25 giugno 2021. A proposito di DC Films, Joaquin Phoenix è stato premiato di recente come miglior attore protagonista agli Oscar 2020 per la sua performance in Joker.