Kahtryn Bigelow compie 72 anni: 'Regista con le palle? Ho smesso di commentare'

Kathryn Bigelow è riuscita a imporsi come regista ben prima che le pari opportunità diventassero un argomento di dibattito di primaria importanza: in virtù di ciò, la mano dietro successi come Point Break e The Hurt Locker sa bene cosa significhi dover sopportare commenti ed esternazioni decisamente poco graditi.

Bigelow, che oggi compie 72 anni e che recentemente ha annunciato il suo ritorno alla regia, ha in particolare commentato quel fastidioso modo di dire che vede le donne di successo necessariamente bollate con appellativi che sottolineano in qualche modo un confronto quasi dovuto con il mondo maschile.

"Dicono di me che sono una regista con le palle. Ho smesso di commentare questo tipo di considerazione. La speranza è che arrivi un giorno in cui sia normale che una donna faccia quello che faccio io, perché non c'è proprio niente di unico. Se c'è una specifica resistenza alle donne che fanno le registe, è un ostacolo che scelgo di ignorare per due ragioni: non voglio cambiare sesso e mi rifiuto di smettere di girare film" sono state le sue parole.

Fare un po' di attenzione al linguaggio, insomma, potrebbe non essere una cattiva idea: certo è, comunque, che una come Kathryn Bigelow non si farà scoraggiare da una parola fuori posto, per quanto inopportuna e fastidiosa!