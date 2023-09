Jyn Erso è sensibile alla Forza? Il regista di Rogue One risponde alla teoria dei fan

Rogue One è stato uno dei prodotti di Star Wars di ultima generazione più amato dai fan, portando il pubblico della saga a conoscere i retroscena dietro la missione per rubare i piani della Morte Nera. Ad anni di distanza dall’uscita del film Gareth Edwards ha risposto alla teoria che vorrebbe Jyn Erso sensibile alla Forza.

Dopo aver riportato le parole di James Gunn a proposito di Rogue One, torniamo a parlare del film del regista di The Creator per condividere le parole del filmmaker a proposito dell’idea che il personaggio interpretato da Felicity Jones possa, in qualche modo, sentire la Forza.

Durante la promozione della sua ultima opera, all’inglese è stato infattichiesto cosa pensasse della teoria che vorrebbe Jyn essere una potenziale Jedi.

Questa la risposta di Edwards: “Non lo so. Voglio dire, io vedo la Forza come una religione, ovviamente. E se tu dici a un bambino di avere fede in Dio non significa che sia il Messia. Quindi per me è come se si potesse credere nell’idea che ci sia qualcosa più grande di noi, un destino di qualche tipo. Ma non è necessario essere il secondo avvento di Cristo per fare qualcosa di grande nella propria vita”.

La possibilità che Jyn potesse essere una potenziale Jedi era diventato un argomento di discussione nelle ultime settimane dopo che in Ahsoka si è vista la protagonista dello show addestrare Sabine Wren alla strada degli Jedi nonostante non mostri segni evidenti di essere sensibile alla forza.

Gareth Edwards ha però smentito la cosa e, in questo senso, non possiamo che fidarci delle sue parole. A proposito del film del franchise di Star Wars, vi lasciamo 5 motivi per cui vedere Rogue One.