JustWatch, che cos'è e come funziona: guida allo streaming legale

È ormai da sei anni che il mondo dell'intrattenimento è radicalmente mutato grazie all'avvento delle piattaforma di streaming online. Il servizio apripista prima dei vari Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max o Hulu è stato Netflix, che nel 2013 ha avviato per prima il modello di produzione originale con House of Cards.

Prima erano sostanzialmente le serie televisive, poi, con l'aumentare della competizione e il lento sfollamento della sale cinematografiche, questi servizi di streaming online a pagamento hanno deciso di produrre anche lungometraggi, entrando alcuni in piena competizione con la distribuzione cinematografica mentre altri accompagnandola.



In tale processo di crescita praticamente esponenziale dei fatturati con breve e sporadici momenti di crisi, si è andata a inserire JustWatch, una piattaforma di ricerca online interamente dedicata al mondo dello streaming legalizzato. Il suo funzionamento è semplice: permette all'utenza di rintracciare gli show o i film che si vorrebbero vedere in streaming e informa se siano o meno disponibili in Italia (o nel paese selezionato), dove è possibile vederli sulle diverse piattaforme legali quali appunto Netflix o Amazon e dove è anche possibile noleggiali o acquistarli in digitale.



Basta scrivere il titolo dello show o del film che si vuole guardare nella barra di ricerca e la pagina che si apre vi informerà di tutto, anche delle serie o dei lungometraggi appena aggiungi nei vari servizi. Conoscevate già JustWatch?



