Justin Timberlake, Apple acquisisce i diritti del suo nuovo film da protagonista

Apple ha siglato un accordo ufficiale per acquisire i diritti di Palmer, film che racconta le vicende di un ex campione di football americano, interpretato da Justin Timberlake. Il film verrà trasmesso in anteprima su Apple TV+. Attualmente in post-produzione, Palmer attualmente non ha ancora una data d'uscita ufficiale.

Palmer racconta la storia dell'ex campione di football Eddie Palmer (Justin Timberlake) che ritorna nella sua città natale per rimettersi in carreggiata dopo un periodo trascorso in prigione. Ritornato a casa, Palmer affronta persistenti conflitti con il suo passato mentre inizia ad occuparsi di un ragazzo che è stato abbandonato dalla madre.

Il cast di Palmer comprende anche Juno Temple, June Squibb, Alisha Wainwright e Ryder Allen, all'esordio assoluto nel mondo del cinema.



Justin Timberlake da diversi anni ha iniziato una carriera nel mondo del cinema parallela al suo percorso da popstar. Dagli esordi con Edison City e Alpha Dog all'ultimo film con Woody Allen, La ruota delle meraviglie.

Justin Timberlake si è affermato anche per le sue eclettiche qualità d'interprete, capace di affrontare il dramma come la commedia.

Ora aggiunge un altro tassello interessante alla carriera. Su Everyeye trovate la recensione di Runner Runner, dove recita al fianco di Ben Affleck, e la recensione di La ruota delle meraviglie di Woody Allen. Palmer è diretto da Fisher Stevens e si attende ora la data ufficiale dell'uscita su Apple TV+.