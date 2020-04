Justin Theroux ricrea la cena a lume di candela di Lilli e il Vagabondo con il suo cane

La star Justin Theroux ha ricreato per il suo account Instagram l'iconica scena della cena di Lilli e il Vagabondo, nel quale è stato il doppiatore del co-protagonista Biagio per il remake live-action disponibile sul servizio di streaming on demand Disney+.

Per restare fedele al materiale originale, però, l'attore ha usato come sua personale Lilli l'adorabile Kuma, la sua bellissima cagnolona dal pelo grigio: come al solito potete vedere l'immagine in calce all'articolo.

"Giorno 97. Oggi abbiamo litigato ... ma ci siamo riusciti. Oh ... e la cena era di spaghetti al pesto. Pomodorini. Insalata. Kuma indossa un papillon e una salopette da smoking" ha commentato la star di The Leftovers.

Vi ricordiamo che Lilli e il Vagabondo è disponibile per tutti gli abbonati Disney+: la storia, remake del celebre film d'animazione del 1955 diretto da Hamilton Luske, Clyde Geromini e Wilfred Jackson e prodotto da Walt Disney, racconta di un cocker spaniel americano appartenente ad una famiglia della classe medio-alta di nome Lilli e del suo incontro con un bastardo randagio che abita il centro cittadino, Biagio. La voce della protagonista è offerta da Tessa Thompson, mentre il resto dei personaggi è doppiato da attori del calibro di Sam Elliot, Ashley Jensen, Janelle Monae, Benedict Wong e Rowan Blanchard.

