Justin Theroux fa causa al vicino: 'E' un violento, minaccia di far del male a sua moglie'

La guerra privata di Justin Theroux con il suo vicino di casa a New York City ha raggiunto il livello successivo, ora che l'attore di The Leftovers e Joker ha accusato tale Norman Resnicow di aver minacciato di violenza sua moglie.

Theroux ha archiviato alcuni documenti legali, ottenuti da TMZ, nei quali sostiene che il suo vicino ha violato un ordine restrittivo messo in atto come parte del loro contenzioso in corso. L'ex marito di Jennifer Aniston afferma che a Resnicow è proibito molestare o intimidire potenziali testimoni nel caso, compresi altri residenti dell'edificio. Theroux afferma di aver sentito Resnicow minacciare sua moglie nelle ultime settimane.

L'attore ha registrato gli scatti d'ira del vicino e chiamato la polizia il 30 aprile e il 3 maggio, dopo averlo sentito minacciare di rompere i denti alla donna. Nei suoi documenti, l'attore afferma che altri residenti dell'esclusivo edificio del Greenwich Village hanno presentato dichiarazioni giurate insistendo sul fatto che le esplosioni di violenza di Resnicow sono reiterate. L'attore si sta impegnando personalmente affinché il tribunale condanni Resnicow ad una multa salata o addirittura alla prigione.

Theroux e il suo vicino hanno iniziato la loro guerra a causa di alcuni lavori di ristrutturazione ad una terrazza, fatto risalente al 2017. Un giudice di New York City ha stabilito che l'attore è il legittimo proprietario del suddetto spazio ma Resnicow, che vive sotto l'appartamento di Theroux, è solito violare i confini della terrazza all'aperto di Theroux: l'uomo è stato anche accusato di sbirciare dalle finestre, di molestare i suoi operai edili e di minacciare di tagliare l'acqua e l'elettricità.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo ad un saggio sul tema della mimesi in Joker e alla recensione di Lilli e il Vagabondo, remake live-action per Disney+ nel quale Theroux ha doppiato il co-protagonista Biagio.