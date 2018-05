Justin Lin dirigerà Fast & Furious 9 e 10, sarà ambientato in Africa?

Come ormai saprete, ci sono grossi piani per il franchise di Fast & Furious. Ci sono in fase di sviluppo i capitoli nove e dieci della saga principale, sempre con Vin Diesel protagonista.

Oggi proprio Vin Diesel ha confermato che Justin Lin tornerà alla regia di entrambi i capitoli, ma non solo: l'attore ha affermato che almeno l'episodio numero nove sarà ambientato in Africa. Ricordiamo che, oltre a queste due pellicole, è in preparazione anche uno spin-off con protagonisti Dwayne 'The Rock' Johnson e Jason Statham, per la regia di David Leitch (Deadpool 2).

Con un incasso mondiale complessivo di 5 miliardi, il franchise di Fast & Furious è diventato uno dei più popolari di sempre ed è caratterizzato da storyline e sequenze esplosive, corse automobilistiche e personaggi amati dai fan. Tra i membri storici della saga, oltre a Diesel, Statham e Johnson ci sono anche Tyrese Gibson, Michelle Rodriguez, Ludacris, Elsa Pataky, Jordana Brewster e Luke Evans; Paul Walker, il co-protagonista della saga sin dal primo episodio, è morto per un incidente automobilistico il 30 novembre 2017 mentre erano in corso le riprese del settimo capitolo. Di conseguenza, il film fu terminato con l'ausilio di scene già girate ed effetti visivi, segnando l'addio del personaggio di Walker alla saga.





Stando a Diesel, la storyline del nono film seguirà nuovamente anche Mia Toretto, il personaggio interpretato dalla Brewster.