Justin Bieber, stop al tour: 'non ci posso credere, la mia malattia sta peggiorando'

La popstar ha condiviso sui social di dover fermare il tour in corso a causa delle sue condizioni di salute. Come ben sappiamo da circa due anni infatti, il 28enne canadese ha rivelato di essere affetto dalla malattia di Lyme "e anche da una mononucleosi cronica che ha colpito la mia pelle, le funzioni del cervello e la mia salute in generale".

L'annuncio è arrivato alla vigilia del concerto di Toronto, con l'artista che si è ritrovato così a dover annullare la data all'improvviso lasciando di stucco i fan, rimasti ora in sospeso anche per gli appuntamenti successivi oltre che preoccupati per il loro idolo.

Ecco quanto scritto da Bieber nella sua story su Instagram, "non ci posso credere, ho fatto in modo che tutto andasse per il meglio ma la mia malattia sta peggiorando e devo spostare le date perché così mi dicono i medici". Un portavoce della Scotiabank Arena, che avrebbe ospitato il concerto, ha precisato che non si tratterebbe di covid ma di una malattia che non ha nulla a che fare con la pandemia. Sono tre le date rimandate del Justice World Tour, che dovrebbero essere quindi riprogrammate nel corso dell’estate.

Il cantante, protagonista del documentario di Prime Video su Justin Bieber, dal titolo Our World, ha poi concluso così il suo messaggio: "Vi amo, mi prenderò un periodo di riposo e poi starò meglio".

