Justin Bieber mostra e spiega la sua malattia: 'Mi paralizza il volto, non posso cantare'

Grande apprensione e auguri di pronta guarigione dai fan come da diversi rappresentanti del mondo dello spettacolo, nei confronti di Justine Bieber, che dopo un peggioramento delle condizioni e l'annullamento di alcune date del suo tour globale, si mostra in video per spiegare gli effetti della malattia invalidante, permanente in rari casi.

"Ho la sindrome di Ramsay Hunt legata a un virus che attacca il nervo nel mio orecchio e i miei nervi facciali causando una paralisi del volto". Così Justin Bieber, cantante, idolo di un numero incalcolabile di ascoltatori, si mette a nudo su Instagram in un lungo video in cui spiega e mostra in camera gli effetti della malattia, non del tutto chiara a molti fan, che solo qualche giorno fa l’ha costretto ad annullare alcune date del Justice World Tour. Il cantante era già venuto allo scoperto dichiarandosi affetto dalla Malattia di Lyme "e anche da una mononucleosi cronica che ha colpito la mia pelle, le funzioni del cervello e la mia salute in generale".

Ma ora un nuovo disturbo affligge il ragazzo, uno dei peggiori che possano colpire chi usa udito e bocca per lavorare. Si tratta della Sindrome di Ramsay Hunt, spiega Bieber mostrandone gli effetti nel video che trovate in calce all’articolo, una complicazione del Fuoco di Sant’Antonio che partendo dall’orecchio può arrivare, nei casi più gravi, a paralizzare gran parte dei nervi facciali. Bieber si mostra infatti con una buona metà del volto gravemente paralizzata, senza la possibilità di muovere correttamente le labbra né potendo chiudere una delle due palpebre. Il che gli rende ovviamente impossibile, oltre al canto, anche molte altre semplici azioni del quotidiano.

Ma per rincuorare i suoi fan, il cantante aggiunge: “Per coloro che sono dispiaciuti per la cancellazioni dei miei prossimi show, posso dire che non sono ovviamente in grado. Andrà meglio, sto facendo molti esercizi per far tornare il mio viso alla normalità ci vorrà del tempo". Nei casi più rari, la temporanea paralisi del volto e la perdita parziale dell’udito possono diventare permanenti. Quello di Justin Bieber non è l’unico caso recente di una figura del mondo dello spettacolo costretta a fermarsi a causa di una malattia direttamente invalidante nel proprio lavoro. Noto l’abbandono delle scene di Bruce Willis a causa della diagnosi di afasia: ma in questo caso, ovviamente, è bene augurarsi che lo stop sia solo temporaneo.