Justin Bieber, Amazon Prime Video annuncia il documentario Our World: ecco quando uscirà!

Attraverso un comunicato stampa, Amazon Studios ha annunciato l'uscita a livello globale di Justin Bieber: Our World, documentario diretto dal regista Michael D. Ratner. Il film racconta da vicino la vita della popstar internazionale e il suo primo concerto dopo tre anni di pausa e sarà disponibile su Prime Video dall'8 ottobre.

Il documentario racconta la chiusura del 2020 con il concerto del cantante. Nel corso del lockdown Justin Bieber aveva partecipato ad una live su Instagram con Tom Holland che ebbe grande successo, come qualsiasi persona, anche Bieber ha trascorso diverse settimane in quarantena. Ora Justin Bieber: Our World conduce gli spettatori nel backstage, sul palco e nell'universo privato dell'icona musicale mentre si prepara al concerto 'T-Mobile Presents New Year's Eve Live with Justin Bieber'.

In seguito ad un'interruzione di tre anni, Bieber regala una performance elettrizzante per chiudere il 2020 sul tetto del Beverly Hilton Hotel, con 240 ospiti e milioni di fan in collegamento streaming da tutto il mondo.



Il documentario ripercorre il mese precedente all'evento insieme a Bieber e il suo team, tra prove e creazione di un palcoscenico monumentale, nel rispetto dei protocolli di sicurezza. Il film cattura anche alcuni momenti personali del cantante insieme alla moglie Hailey, in cui sono loro stessi a riprendersi.

Justin Bieber ha dichiarato:"Esibirmi dal vivo e ritrovarmi in contatto con i miei fan attraverso la musica significa davvero molto per me. Soprattutto nell'ultimo anno, potermi mettere all'opera per condividere la mia capacità di portare un po' di felicità alle persone durante un periodo così triste e brutto è stato importantissimo per me. Questo film documenta un momento intenso ed emozionante, in preparazione ad un ritorno sulle scene in un momento di grande incertezza; è tutto qui, ritrovarmi nuovamente con il mio team, superare gli ostacoli e mettere in piedi uno show speciale, circondato da amici e familiari".

Jennifer Sale Head of Amazon Studios, ha elogiato il regista:"Michael D. Ratner è riuscito a catturare magnificamente il suo spirito attraverso momenti rari, sia sul palco sia nel dietro le quinte. Siamo entusiasti di invitare i fan di Bieber di tutto il mondo a vivere quello che rappresenta un ritratto davvero intimo di uno dei musicisti internazionali più iconici".



Il successo della popstar non sembra accennare a fermarsi. Nel 2020 la docuserie Seasons di Justin Bieber fece il record di visualizzazioni su YouTube.