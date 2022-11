Justice Society, Dwayne Johnson rivela: 'Nuovi membri in arrivo nel DCU dopo Black Adam'

Dopo il successo di Black Adam ( a tal proposito vi rimandiamo alla nostra recensione di Black Adam), Dwayne Johnson torna a parlare dei membri della Justice Society, questa volta in termini di nuove introduzioni per l'universo DC.

Dwayne Johnson vuole espandere Black Adam, e lo conferma in un recente post twitter (che potete trovare in calce) nel quale afferma: "Ci sono così tanti supereroi e super-antieroi nella 'Bibbia della DC'. Ci pensiamo noi". The Rock fa notare come ci sia spazio in futuro per un'introduzione e un approfondimento di tutti quegli eroi (o grandi antagonisti) del DCU ancora in sordina.

Tutto ciò in un'ottica in cui "stiamo stabilendo Black Adam come la forza più prorompente nella DC. E per permettere ciò dobbiamo riportare indietro il più grande supereroe di tutti: Superman [...]. E non accetteremo un 'no' come risposta. Vogliamo Henry Cavill. Per me Cavill è il più grande Superman di tutti", (qui potete leggere tutta la dichiarazione completa di The Rock su Cavill).

"La gerarchia di potere nella DC è cambiata, quindi è una nuova era", afferma Johnson nel tweet sopracitato. Non è ancora stato annunciato o ufficializzato un secondo capitolo per Black Adam, ma abbiamo in mano delle premesse assolutamente forti che virano anche verso l'introduzione di nuovi eroi per la Justice Society of America (JSA).