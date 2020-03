Justice Smith non è il figlio di Will Smith: la star di Detective Pikachu sull'equivoco

È diventato famoso presso il grande pubblico grazie a produzioni come Detective Pikachu e Jurassic World - Il Regno Distrutto e no, non è stato aiutato dal suo famosissimo padre Will Smith nell'ottenere quei ruoli. Proprio perché Will Smith non è suo padre!

L'attore ha scherzato sull'equivoco durante un'intervista rilasciata a BuzzFeed in occasione dell'uscita di Raccontami di un giorno perfetto, nuova produzione Netflix. Al fianco di una divertita Elle Fanning, sua collega nel film, ha dichiarato:

"Tutti pensano che sia il figlio di Will Smith. C'era questo video messaggio in cui un ragazzo diceva tipo... 'sta recitando solo grazie al nepotismo' e io pensavo: 'ma non è affatto mio padre!'. Un'altra volta ero in un'auto e l'autista mi ha detto: 'Ho guidato per tuo padre una volta, è una brava persona'. E io gli ho risposto 'Sì, è davvero una brava persona, ma non so come tu possa conoscerlo'.

Alla fine anche in quel caso Justice ha realizzato che l'autista in questione lo credeva il figlio di Will Smith, ma non ha avuto il cuore di rivelargli la verità, finendo per assecondarlo. A discolpa delle persone che cadono nell'equivoco, c'è da dire che la somiglianza tra i due è abbastanza evidente , ed è supportata dal fatto che entrambi gli attori hanno lo stesso cognome. Il povero Justice non può far altro che rassegnarsi... se non altro ciò gli dà lo spunto per raccontare divertenti storie basate sul fraintendimento. Il giovane attore spera di poter tornare in Detective Pikachu 2.