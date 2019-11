Justice Smith e Daniella Pineda tornano in Jurassic World 3

Jurassic World 3 continua a pescare nel passato della saga per il suo cast: anche le ultime due new entry sono infatti delle vecchie conoscenze per i fan del franchise, avendo partecipato all'ultimo Jurassic World: Il Regno Distrutto (2018).

Si tratta di Justice Smith e Daniella Pineda, interpreti rispettivamente di Franklin Webb e della dottoressa Zia Rodriguez. I due non sono ovviamente i primi veterani della serie la cui partecipazione a Jurassic World 3 viene confermata.

Recentemente, ad esempio, i fan sono praticamente impazziti all'annuncio del ritorno di Laura Dern, vista per l'ultima volta in Jurassic Park 3 risalente al lontano 2003. Lo stesso Chris Pratt si è detto entusiasta del ritorno in scena del cast originale dei primi, storici film.

Faranno parte della squadra, oltre agli attori già nominati, anche Jeff Goldblum, Sam Neill e Bryce Dallas Howard. Alla produzione di Jurassic World 3 troveremo nuovamente Steven Spielberg, ma sulla trama del film non è ancora stato rivelato alcun dettaglio. Alla regia tornerà Colin Trevorrow, che di recente aveva comunque già dato un immediato seguito a Jurassic World: Il Regno Distrutto con il corto Battle at Big Rock, ambientato appunto soltanto un anno dopo gli eventi narrati dal film uscito nel 2018.