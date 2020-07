Justice Legue, la Snyder Cut su HBO Max includerà anche Green Lantern!

Nel corso della notte Zack Snyder, commentando una foto di uno dei suoi tanti followers, ha rivelato che la director's cut di Justice League includerà anche il debutto del supereroe Green Lantern.

Già in passato c'erano stati rumor circa la presenza di Green Lantern, Martian Manhunter e Darkseid nel famoso montaggio tagliuzzato e rimaneggiato da Warner Bros. e Joss Whedon, ma pian piano la verità inizia ad emerge.

Alcuni di voi probabilmente ricorderanno la famosa tag-line "Unite the Seven", utilizzata all'epoca per promuovere il cinecomic del 2017: i conti però non sono mai tornati dato che, anche includendo il resuscitato Superman, con Batman, Wonder Woman, Flash, Cyborg e Aquaman i supereroi del film arrivavano a sei. Per vederci chiaro, un fan di nome Massi FH ha chiesto a Snyder sui social media: “Prima di tutto, grazie di tutto Zack snyder. Ho solo una domanda: cosa intendevi con "Unite the 7?" Sta arrivando una lanterna verde?”

Snyder, come potete vedere nel post in calce all'articolo, ha risposto con l'emoticon dell'occhiolino, che è stata sufficiente a mandare in visibilio l'intera fan base.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Ricordiamo che Zack Snyder's Justice League, che arriverà nella prima metà del 2021, è al centro di una polemica caldissima tra Ray Fisher e Joss Whedon, che nelle scorse ore ha visto (co)protagonista anche lo stesso Zack Snyder.