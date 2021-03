Justice League, Zack Snyder: 'We live in a society? Devo ringraziare Jared Leto'

La Snyder Cut sarà l'occasione per il Joker di Jared Leto di tornare alla ribalta dopo le pesanti critiche ricevute in seguito al suo sfortunato esordio nel Suicide Squad di David Ayer: proprio in virtù di ciò, l'attore sembrerebbe essersi messo a completa disposizione di Zack Snyder, come confermano le parole del regista stesso.

In particolare, parlando dell'ormai famoso "We live in a society" che sentiamo pronunciare a Joker durante la Snyder Cut, il regista ha voluto dare al buon Jared il merito di aver proposto l'inserimento di quella linea di dialogo diventata immediatamente iconica grazie alla palese strizzata d'occhio ad uno dei meme più famosi della storia del web.

"Abbiamo fatto avanti e indietro per un po' di tempo su questa cosa, ma devo dare a Jared il merito di aver voluto apportare questa modifica, perché è stata davvero, davvero bella. [La scena] è basata su alcune idee che ho avuto nel corso degli anni. Ho piazzato alcuni easter-egg negli altri film che pensavo sarebbero serviti a condurci proprio a questa scena" ha spiegato Snyder.

Un omaggio che i fan sembrano aver decisamente apprezzato, almeno a giudicare dalle reazioni successive al trailer del film. A proposito di reazioni, pare che anche il creatore di Cyborg abbia amato la Snyder Cut: i fan saranno d'accordo? Tra qualche ora ne sapremo sicuramente di più.