Justice League, Zack Snyder vuole espandere il suo universo nei fumetti DC

Zack Snyder è l'uomo del momento in casa DC: il regista di Batman v Superman e Justice League gioca un ruolo fondamentale nel successo (e, quindi, nel futuro) del DC Extended Universe di cui, inevitabilmente, la sua attesissima Snyder Cut sarà un passaggio fondamentale.

Snyder, però, guarda già oltre: pare infatti che il regista, una volta archiviata la questione del film su Batman, Wonder Woman e soci, voglia dirigere il suo sguardo verso la carta stampata allo scopo di espandere il suo personalissimo universo nel mondo dei fumetti DC.

A svelare la cosa è stato il fumettista Scott Snyder (no, nessuna parentela tra i due): "Zack mi ha chiesto di dargli un amano con l'adattamento a fumetti e relativa espansione della mitologia che sta costruendo su HBO Max" sono state le parole dell'autore.

Quest'ultimo ha poi rivelato di aver dovuto rifiutare il lavoro: "Ho un sacco di lavoro da fare, non posso perdere tempo con gente che porterebbe solo altra confusione" ha scherzato il fumettista, non chiudendo però le porte alla possibile volontà del regista di collaborare con altri autori dopo il suo rifiuto, portando quindi in ogni caso avanti il progetto.

